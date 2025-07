Salernitana, il Tar dichiara inammissibile il ricorso sui playout contro la Sampdoria

Salernitana, inammissibile il ricorso per i playout secondo il Tar

Una precedente richiesta d’urgenza era già stata respinta, e ora anche il procedimento ordinario si è concluso con un nulla di fatto. La Salernitana, al momento retrocessa in Serie C dopo il doppio confronto con la Sampdoria, potrà comunque appellarsi alla Corte federale FIGC, con udienza fissata per il 1° agosto.

La battaglia legale non è ancora finita

Il club campano continua a contestare la decisione della Lega di rinviare a data da destinarsi i playout inizialmente previsti contro il Frosinone. Secondo la società, quel rinvio avrebbe influito sull’esito del campionato e sulla regolarità del format. La battaglia legale, quindi, non è ancora chiusa.