Serie B, diretta Sampdoria-Bari 0-0, segui il LIVE

21:05

34' Benedetti ci prova dalla distanza

Il destro del doriano viene bloccato senza troppi affanni dal portiere barese Brenno

21:01

30' Prima mezz'ora, partita equilibrata

Risultato ancora invariato a Marassi dove Sampdoria e Bari giocano a viso aperto: la formazione ospite è molto propositiva, ma l'occasione migliore, fin qui, è stata dei blucerchiati con Benedetti

20:55

23' Il Bari sfiora il vantaggio

Tiro al volo di sinistro di Edjouma, la palla termina alta sulla traversa: occasione per il Bari!

20:51

20' La Samp replica, Verre non trova il bersaglio

I padroni di casa vanno alla ricerca del vantaggio, il tiro di Verre dalla distanza non inquadra la porta

20:48

17' Nasti gira a rete: palla alta

Il Bari continua a premere, Nasti trova un ottimo stacco di testa ma fallisce di poco il bersaglio

20:43

11' Occasione per il Bari!

Affondo di Sibilli sulla sinistra e cross al centro: Nastri a porta vuota non arriva sul pallone

20:36

4' La Samp fallisce un'occasione clamorosa

Benedetti non trova lo specchio della porta con un colpo di testa da posizione favorevolissima

20:33

3' Il Bari ci prova con Sibilli

Il sinistro dell'attaccante barese termina sopra la traversa

20:31

1' E' iniziata la partita!

A Marassi è cominciato l'incontro: il primo pallone è giocato dalla Sampdoria

20:24

Le squadre hanno concluso il riscaldamento

Sampdoria e Bari hanno concluso il riscaldamento e sono tornate negli spogliatoi per indossare la divisa con cui scenderanno in campo fra pochi minuti. A Marassi è tutto pronto per l'inizio della diciannovesima di campionato.

20:15

Marino: “Bari, serve maggior consistenza sotto porta”

“Stiamo cercando di trovare un po’ di equilibrio - afferma a pochi minuti dal calcio d'inizio il tecnico del Bari Pasquale Marino - dobbiamo dare continuità cercando di essere più lucidi negli ultimi metri. Spesso sbagliamo l’ultima scelta e non si riesce a fare risultato pieno. Purtroppo abbiamo avuto diversi infortuni, speriamo che oltre al recupero degli infortunati possa arrivare dal mercato qualche altro giocatore che possa far parte del nostro progetto tattico”.

20:10

Pirlo: "Poco tempo per preparare questa sfida con il Bari"

“Non abbiamo avuto tanto tempo per preparare la partita di questa sera - sottolinea il tecnico della Sampdoria - abbiamo cercato di concentrarci sul recupero delle energie visto che l’ultima sfida l’abbiamo giocata per gran parte del tempo in inferiorità numerica. Contro la Feralpi Salò abbiamo commesso errori individuali: abbiamo rivisto la sfida, ora andremo in campo cercando di non ripetere gli svarioni e le disattenzioni commesse nell'ultima partita”.

20:00

Le formazioni ufficiali

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic, Esposito, De Luca, Verre, Giordano, De Paoli, Yepes, Murru, Gonzalez, Ghilardi. All. Pirlo

Bari (4-3-3): Brenno, Matino, Di Cesare, Vicari, Frabotta, Maita, Benali, Edjouma, Achik, Nasti, Sibilli. All. Marino

Arbitro: Marinelli

Genova, Stadio Luigi Ferraris