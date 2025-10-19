Angelo Gregucci è il nuovo allenatore della Sampdoria: Foti nello staff

Alla Sampdoria inizia l'era Gregucci : dopo l'esonero di Donati , con la sconfitta decisiva contro la Virtus Entella, l'ex giocatore della Lazio è stato nominato nuovo allenatore dei blucerchiati. Il suo allenatore in seconda sarà l'ex vice di Mourinho alla Roma e al Fenerbahce Salvatore Foti . Nello staff come collaboratore tecnico entra anche Nicola Pozzi , ex attaccante proprio della Sampdoria con la quale ha giocato la Coppa Uefa.

Samp, Gregucci è il nuovo allenatore

Questa la nota ufficiale del club sulla nuova nomina: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato ad Angelo Gregucci il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra. Lo staff di Gregucci sarà composto, tra le altre, dalle seguenti figure: Salvatore Foti (allenatore in seconda) e Nicola Pozzi (collaboratore tecnico). Il primo allenamento al “Mugnaini” di Bogliasco è previsto nel pomeriggio di domani, lunedì 20 ottobre". Il nuovo staff tecnico esordirà alla guida della Sampdoria prossimo sabato 25 ottobre in casa contro il Frosinone. La squadra ha totalizzato appena 5 punti nelle prime otto giornate e si trova al 18esimo posto.