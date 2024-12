Sassuolo, Carnevali: "Futuro Berardi? Vi spiego"

Quale futuro per Domenico Berardi? A rispondere a questa domanda è stato direttamente Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, campione d'inverno del campionato di Serie B: "Quello che succederà lo vedremo insieme, ad oggi non c'è ancora nulla. Noi e lui per primi siamo concentrati sul Sassuolo, poi faremo le valutazioni come le abbiamo sempre fatte in questi anni. Con il ragazzo c'è qualcosa di speciale e di diverso, siamo in sintonia sotto tutti gli aspetti".