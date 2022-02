Pepito Rossi, il gol più bello del mondo

Proprio nelle ore della chiusura delle Olimpiadi grigio Cina, lo slalom più emozionante - speciale e al tempo stesso gigante -, quello di Giuseppe Rossi a Vicenza: uno, due, tre paletti mobili superati nella frazione di un sogno e il portiere anticipato con un tocco di esterno sinistro in caduta.

Pepito, ma non era finito? Pepito è stato raccontato decine di volte: le sue prodezze e gli infortuni, i dolori e i tormenti, le battaglie per ricominciare e l’impressione che potesse continuamente precipitare come un aquilone. Le resurrezioni, le sue tante vite.

Una quindicina di anni fa andai a Vila-real per intervistarlo per GQ: era l’uomo del momento. Trascorsi un intero pomeriggio con lui, mi raccontò della famiglia che aveva deciso di dividersi per permettergli di inseguire il personal dream: la madre e la sorella a casa nel New Jersey, il padre con lui a Manchester. Sempre insieme Giuseppe e papà.

Pepito ha i colori del talento e il peso della sofferenza. Pepito e lo United, Pepito e il Newcastle, Pepito braccio armato del Parma di Ranieri, 9 gol in 19 partite. Pepito e il Villarreal, appunto, e la Fiorentina, la maglia azzurra, il Levante, il Celta, il Genoa, il Real Salt Lake. A sorpresa la Spal. Tra un trasferimento e l’altro, infortuni sempre gravissimi, interventi chirurgici, lacrime, nuove speranze.

Se non l’avete ancora visto, cercate in rete il gol di Vicenza: c’è tanta forza dentro quello slalom, e vita e il calcio che ha continuato a essere calcio anche in assenza di Pepito Rossi, ma soprattutto Pepito Rossi che non conosce la resa. C’è il senso del risarcimento. Parziale, soltanto parziale.