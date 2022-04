Milan, Roma, Napoli e Atalanta: le ultimissime

Altro pari per il Milan. La Roma batte la Salernitana in rimonta. Burcso risveglio del Npaoli. Crolla l'Atalanta

ROMA - Secondo pareggio di fla per il Milan fermato dal Torino sullo 0-0. La Roma supera in rimonta la Salernitana per 2-1 e mantiene il quinto posto in classifica scavalcando la Lazio e mantenendosi a cinque punti dal quarto posto. Campani in vantaggio con una punizione di Radovanovic al 22', nella ripresa pareggia Carles Perez all'81 e rete decisiva di Smalling all'85'. Per i campani un ko pesante che mette sempre più in bilico la sua permanenza in serie A. La Fiorentina si prende la vittoria al Maradona e interrompe il sogno scudetto del Napoli proprio nel momento di maggiore entusiasmo e fiducia di tutto l'ambiente. La doppietta del giovane talento italo-ivoriano Traoré spedisce il Sassuolo a quota 46 punti in classifica: secondo ko consecutivo per l'Atalanta, reduce dall'1-1 a Lipsia in Europa League e ferma a 51, cui non basta il 2-1 di Muriel ad un passo dal triplice fischio finale. Ascolta le news del pomeriggio