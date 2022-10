Spal, ecco De Rossi: le sue prime parole da allenatore

È tutto vero. La nuova vita da allenatore di Daniele De Rossi è iniziata questa mattina, quando si è presentato con un van nero al centro tecnico della Spal. Classiche foto di rito con la sciarpa al collo, visibilmente emozionato e felice, Ddr non ha nascosto la sua voglia di iniziare al più presto. "Certo che sono felice, ma ne parliamo meglio domani in conferenza stampa” le uniche parole che si è lasciato sfuggire l’ex centrocampista, che per uno scherzo del destino a gennaio potrebbe affrontare proprio la sua Roma a gennaio in Coppa Italia. Intanto però, il debutto sarà in trasferta contro il Cittadella. Oggi pomeriggio De Rossi dirigerà il suo primo allenamento.