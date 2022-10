De Rossi alla Spal, le parole di benvenuto del sindaco di Ferrara

FERRARA - Daniele De Rossiè il nuovo tecnico della Spal. L’ex centrocampista e capitano della Roma dovrà risollevare la squadra attualmente 14ª in Serie B. Tanti i commenti e i messaggi di incoraggiamento per il 39enne, alla prima esperienza da allenatore. Tra questi è spuntato anche quello del sindaco di Ferrara, Alan Fabbri. Il primo cittadino ha dichiarato: "È un piacere dare il benvenuto a un nome importante del calcio italiano che Ferrara sta accogliendo con grande calore e tanta aspettativa. Ringrazio anche il presidente Tacopina e mi complimento con lui per averlo convinto a scegliere la Spal". Poi anche un benvenuto nella città e l'auspicio di un prossimo incontro di persona. De Rossi ha risposto con un ringraziamento e un pensiero di affetto alla città.