De Rossi, il bacio con Sarah dopo la vittoria e la festa con i figli

La prima vittoria non si scorda mai. Soprattutto se sugli spalti, a vederti e a fare il tifo per te, ci sono tua moglie, i tuoi figli, tuo padre, tua madre, tua sorella e alcuni dei tuoi amici più cari. Giornata da ricordare, quella di oggi, per Daniele De Rossi : il neo allenatore, con la Spal, ha battuto 5-0 il Cosenza e ha così conquistato i primi punti da allenatore. A fare il tifo per lui tutta la famiglia al completo.

Il bacio di Sarah Felberbaum e De Rossi

Al fischio finale è arrivato il bacio della moglie, Sarah Felberbaum, che ha scritto su Instagram: "Sono tanto orgogliosa di te". L'attrice di origine inglese non era sola, al Mazza, a tifare per il marito: con lei i tre figli Gaia (17 anni), Olivia (8) e Noah (6), i suoceri, cioè i genitori di Daniele, Alberto (ex allenatore della Primavera della Roma) e Manuela, la cognata Ludovica e tanti amici. Tutti felici e contenti per i primi tre punti, da allenatore, di mister De Rossi che, dopo i baci con Sarah, è rimasto in mezzo al campo per giocare a pallone con i figli.