Argentina, Zelensky, Mihajlovic e Aia: le ultimissime

ROMA - L'Argentina ha vinto il Mondiale in Qatar 2022. L'Albiceleste ha battuto la Francia ai calci di rigore dopo il 3-3 dei tempi supplementari. Decisivo il rigore trasformato Montiel dopo gli errori di Coman e Tchouameni. Protagonisti assoluti Lionel Messi e Kylian Mbappé, autori rispettivamente di una doppietta e di una tripletta. Per l'Argentina si tratta del terzo trionfo. Il 'gran rifiuto'. È quello opposto dalla Fifa a Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina in guerra con la Russia che prima della finale dei Mondiali in Qatar tra Argentina e Francia aveva registrato un videomessaggio che la federazione calcistica internazionale ha però deciso di non trasmettere prima della supersfida di Lusail. Un incessante via vai di gente, lacrime ma soprattutto tanta commozione. Centinaia di persone somo accorse alla camera ardente di Sinisa Mihajlovic per dare l'ultimo saluto al serbo scomparso venerdì a 53 anni dopo una lunga lotta contro la leucemia. Un terremoto dietro l'altro nel mondo del calcio. Dopo le dimissioni di venerdì da presidente della Lega Pro di Francesco Ghirelli, oggi si sono aggiunte anche quelle del numero uno dell'AIA, Alfredo Trentalange. Ascolta le news del pomeriggio