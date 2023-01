"Vorresti Kargbo alla Spal?". La risposta di De Rossi al giornalista è esilarante

FERRARA - L'ultima conferenza stampa di Daniele De Rossi, alla vigilia della sfida contro il Cagliari di Ranieri, è diventata virale sui social. Tra le tante domande per il tecnico della Spal, tra la sfida contro i rossoblù e il rapporto con il tecnico ex Roma, ce ne è stata anche una sul mercato a cui De Rossi ha reagito in modo esilarante.