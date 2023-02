Spal, le ultime parole su De Rossi di Tacopina alla presentazione di Oddo

FERRARA - "De Rossi è stata una mia scelta, me ne assumo le responsbilità". A dichiararlo è Joe Tacopina, presidente della Spal, nel giorno della presentazione ufficiale di Massimo Oddo come nuovo allenatore dei ferraresi: "Oggi si volta pagina - ha proseguito Tacopina - e siamo qui per presentare il nuovo mister Massimo Oddo che ho conosciuto nella mia prima esperienza a Bologna". Dopo l'esonero di De Rossi infatti la scelta è ricaduta sull'ex compagno di nazionale del precedente allenatore. E' intervenuto anche il direttore generale Fabio Lupo: "La responsabilità della situazione è di tutti. Ora dobbiamo supportare tutti quanti mister Oddo". Quest'ultimo ha parlato così "La promessa che posso fare è quella di mettere il massimo impegno. Ci credo. Sono pronto a tuffarmi in questa nuova avventura", ha dichiarato Oddo.