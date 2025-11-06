Donadoni: "Mai pensato che la mia carriera da allenatore fosse finita, lo Spezia è la sfida che cercavo"

"Non ho mai pensato che la mia carriera di allenatore fosse finita, altrimenti avrei avuto un percorso differente. Ho sempre pensato di poter essere un allenatore e non ripenso alle scelte passate. Attraverso tutti i passaggi di vita fatti ho avuto modo di raggiungere obiettivi importanti. Tutte le esperienze ti portano a fare qualcosa di più". Così Roberto Donadoni nel giorno della conferenza stampa di presentazione indetta dallo Spezia , che ha deciso di affidargli la panchina dopo aver esonerato Luca D'Angelo .

Spezia, il presidente Stillitano: "Donadono non ha bisogno di presentazioni"

Sette anni dopo aver guidato Bologna e e un anno in Cina allo Shenzhen FC (dal luglio 2019 all'agosto 2020), riecco Donadoni. Scelto da Charlie Stillitano, suo dirigente ai New York Metrostars a metà anni Novanta ed attuale presidente italoamericano del club ligure, passato dalla finale playoff dello scorso giugno all'ultimo posto in classifica in Serie B in condominio con la Sampdoria: "Roberto non ha bisogno di presentazioni. Lo abbiamo scelto perché abbiamo visto la voglia di lanciarsi in questa avventura nei suoi occhi, non perché siamo amici da anni".

Donadoni: "Non voglio parlare di salvezza o playoff, solo tirare fuori il massimo dallo Spezia"

Un legame rivendicato con orgoglio dallo stesso Donadoni: "L'amicizia con Charlie risale ai miei tempi da calciatore, ma poi c'è il lavoro e una professionalità che va rispettata. Essere rimasto fuori per anni porta un po' di ruggine, ma dopo due giorni di allenamento si è già azzerata. Ho percepito la voglia dei calciatori di uscire da una situazione di classifica non soddisfacente. So che il tifo qui è molto caldo, dovremmo trasferire loro la sensazione di crederci". La nuova avventura dell'ex ct della Nazionale inizia con la sfida in programma domani, venerdì 7 novembre, alle 20:30, al Picco contro il Bari: "Avrei potuto attendere di vedere come andava avendo solo tre giorni di allenamenti per prepararla, ma non è un tipo di calcolo che ho mai fatto nella mia carriera. Ho detto sì perché ho visto una realtà che ritengo adeguata al mio carattere e alla mia persona. Sono alla ricerca di una sfida, in primis con me stesso. Devo conoscere il materiale umano e tecnico, innanzitutto. Per quello che ho percepito dal direttore sportivo e dalla dirigenza, in questo spogliatoio l'aspetto umano può fare la differenza. Non voglio parlare di salvezza o playoff, solo tirare fuori il massimo da quello che questa squadra può dare".