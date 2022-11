Serie B, minacce social a Masiello: "Non tornare a Bari". E il Sudtirol non lo convoca

BOLZANO - Andrea Masiello non è stato convocato per la trasferta di Serie B in casa del Bari: il tecnico del Sudtirol, Pierpaolo Bisoli, ha deciso di lasciare a casa il 36enne difensore viareggino che non partirà con la squadra alla volta della Puglia in programma sabato alle 14. Un'esclusione che nasce dall'astio dei tifosi baresi per il giocatore: Masiello fu infatti il protagonista di un rocambolesco quanto incredibile autogol durante il derby contro il Lecce il 15 maggio 2011, episodio che consentì ai salentini di espugnare il San Nicola contro un Bari già retrocesso in Serie B ma che divenne, soprattutto, il fulcro nel successivo scandalo legato al calcioscommesse, per il quale lo stesso giocatore subì una squalifica di due anni e cinque mesi. Una 'macchia' che a Bari non è stata dimenticata: i tifosi biancorossi hanno infatti riempito i social di minacce e insulti, destinati proprio al difensore del Sudtirol che, per evitare spiacevoli episodi, non seguirà la sua squadra nel capoluogo pugliese.