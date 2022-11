Serie B, Benevento-Bari 1-1. Spal, De Rossi: pari a Terni. Cagliari beffato in extremis, Pisa ok

ROMA - Un gol per tempo tra Benevento e Bari : al vantaggio locale di Improta replica nella ripresa Cheddira su calcio di rigore. Pari a reti inviolate tra Cittadella e Modena con gli ospiti che nel finale falliscono un rigore con Magrassi . Si chiude senza gol anche la gara della Ternana con la Spal di De Rossi . Pari in extremis per l' Ascoli che a Brescia trova il pareggio al 93' con Botteghin . Il Pisa batte, e stacca in classifica, il Cosenza , con il punteggio di 3-1: settimo risultato utile per i nerazzurri che si portano a 14 punti. Anche il Cagliari , in casa del Sudtirol , viene riacciuffato all'ultimo da Odogwu : termina 2-2

Classifica Serie B

Benevento-Bari 1-1

I ritmi stentano a decollare fino al 27' quando Folorunsho serve in area Cheddira che da posizione defilata però, non inquadra la porta. Dieci minuti dopo però ecco il vantaggio del Benevento: errore in uscita di Maita, Forte tocca dietro per Improta che con un preciso rasoterra non lascia scampo a Caprile. Il Bari risponde al 40' con un sinistro di Botta, ma Paleari respinge di pugno. Si va negli spogliatoi col Benevento avanti di un gol. Nella ripresa, Benevento subito pericoloso con un colpo di testa di La Gumina su punizione di Masciangelo: Caprile ci arriva con la punta delle dita. Al 20' il Benevento torna a provarci con Letizia che, rubata palla a Bellomo, conclude di poco alto sopra la traversa. Bari pericoloso al 25': Paleari salva tutto su Antenucci. Al 32' il pari: il Var evidenzia un fallo di mano di Letizia su cross di Dorval, calcio di rigore trasformato da Cheddira. Subito dopo (34'), Benevento in 10 che rimedia un secondo giallo per un braccio alto su Cheddira. Il Benevento comunque si rende pericoloso al 39' con un colpo di testa di Leverbe, Caprile sventa.

Benevento-Bari: tabellino e statistiche

Brescia-Ascoli 1-1

Al 15' Brescia vicinissimo al vantaggio. Ayé apre per Ndoj, che pesca Van De Looi a rimorchio: destro potente dal limite ribattuto con i pugni da Guarna. L'Ascoli non punge, il Brescia ci prova e arriva in area più volte, senza però impensierire Guarna. La prima frazione termina sullo 0-0. Al 6' della iipresa, Brescia pericoloso con un'iniziativa di Ayè il cui pallone in mezzo non trova compagni di squadra. Ma è il preludio al vantaggio delle Rondinelle: al 9' Bisoli innesca Ndoj sulla corsia sinistra, pallone in mezzo dove Ayè sale più in alto di tutti e infila il pallone alle spalle di Guarna, 1-0. Reazione immediata dell'Ascoli che al 12' va alla conclusione con Dionisi: Lezzerini salva tutto. Al 18' ancora Lezzerini, ottimi riflessi sul calcio di punizione di Falasco. Al 20' ancora Ayè, pronto Botteghin. Ancora Falasco al 29': mancino che sfiora l'incrocio dei pali. Pareggio in pieno recupero (93'): punizione di Ciciretti, sponda di Dionisi per Botteghin che la mette in rete. Poco dopo, cartellino rosso per il portiere del Brescia Lezzerini per proteste.

Brescia-Ascoli: tabellino e statistiche

Cittadella-Modena 0-0

Al 4' il Cittadella va vicina al gol con Beretta che controlla e tira di controbalzo: palla alta di poco. All'8' i padroni di casa sfiorano ancora il vantaggio, questa volta con Cassandro che tira dalla distanza, palla a lato di poco. Passano sette giri di lancette e i veneti fanno un altro squillo: tiro di Lores che sbatte sul palo: brividi per il Modena. Al 34' Vita crossa per Beretta che anticipa Gagno, ma non inquadra la porta. Al 44' il Modena va vicino al vantaggio con un gran destro a incrociare di Diaw, ma Kastrati risponde alla grande e nega il gol. Primo tempo che finisce 0-0. Ad inizio ripresa, facile per Gagno un destro di Lores. Fuori di poco, al 25', una nuova conclusione di Lores. Modena pericoloso al 25' con un tiro-cross di Marsura, Kastrati ci arriva. Occasionissima Modena al 39': Vita si guadagna un rigore, se ne incarica Magrassi ma Gagno capisce tutto e neutralizza. Nel finale, pericoloso il Cittadella: Gagno dice no a Carriero.

Cittadella-Modena: tabellino e statistiche

Pisa-Cosenza 3-1

Al 12' Pisa in vantaggio: cross dalla sinistra di Masucci con Morutan che raccoglie la sfera e col sinistro batte sul primo palo Marson. Non punge il Cosenza che in pieno recupero subisce il 2-0 del Pisa, con Masucci che approfitta di un rimpallo e gonfia la rete. Ripresa: fuori di poco un colpo di testa di Vaisanen, poi arriva un tentativo di Nasti, facile per Livieri. Il trsi del Pisa arriva al 17' con Morutan che, dopo aver rubato palla a centrocampo arriva palla al piede sul latro destro dell'area di rigore e batte l'estremo difensore avversario Marson, 3-0. Accorcia le distanze il Cosenza al 37': Martino mette in mezzo dalla sinistra, D'Urso insacca con un bel colpo di testa.

Pisa-Cosenza: tabellino e statistiche

Sudtirol-Cagliari 2-2

Alla prima occasione buona il Sudtirol passa. Cross di Rover, taglio di Odogwu sul primo palo e palla in rete. All'11' Nicolussi sfiora il bis con una conclusione potente che esce di poco. Al 22' il Cagliari colpisce con Lapadula che raccoglie un cross di Falco, ma la sfera è di poco alta. Il Sudtirol è vivace e al 33' va alla conclusione con Rover, ma Altare respinge con il corpo. Poco dopo, i sardi, sprecano tutto con Obert: lo slovacco sugli sviluppi di un calcio d'angolo si ritrova la palla tra i piedi da pochi pass ma calcia malissimo. Gol sbagliato, gol subito? Nemmeno per sogno, perchè i sardi pareggiano. Punizione di Viola sotto il sette, miracolo di Poluzzi che respinge, in agguato c'è Lapadula che non perdona e fa 1-1. Gli altoatesini rispondono subito con una testata di Odogwu: palla fuori di poco. Al 45' ancora Sudtirol vicino al gol con una conclusione potente di Nicolussi, ma la palla va alta. Ad inizio ripresa (5') subito Cagliari con Lapadula: colpo di testa salvato da Poluzzi con un grande intervento. Al 10' è la volta di Rog di provarci; pallone a lato complice una deviazione, mentre un minuto dopo tocca a Deiola: a lato di poco. Al 24' Luvumbo cade in area dopo una conclusione per un contrasto con Masiello: il direttore di gara Baroni inizialmente non ravvisa gli estremi per la massima punizione per poi tornare sulla propria decisione dopo l'intervento del Var: dal dischetto Viola trasforma per il vantaggio rossoblù. Nel finale un'occasione per parte con Lapadula e Odogwu. Poi, in pieno recupero, la doccia fredda per il Cagliari: Zaro si vede respinta da Radunovic la conclusione, arriva Odogwu che insacca il 2-2. Subito dopo il rosso al tecnido Bisoli per proteste.

Sudtirol-Cagliari: tabellino e statistiche

Ternana-Spal 0-0

Al 10' Alfonso salva la Spal: Diakite suggerisce per Donnarumma, quest'ultimo scarica all'indietro per Cassata che calcia a botta sicura, ma il portiere della Spal chiude la porta con un grande intervento. Al minuto 17 ancora Ternana pericolosa, sempre con Donnarumma, che da due passi, di testa, non riesce a trovare lo specchio. Al 28' occasione per gli ospiti: cross di Moncini in area, La Mantia arriva in spaccata anticipando Mantovani, ma il suo destro finisce di un niente sopra la traversa. Ma la Ternana è viva e al 33' sfiora ancora il gol con un gran sinistro a giro di Palumbo che si spegne di poco a lato. Nel finale, erroraccio di Alfonso che si fa rubare palla da Palumbo, poi la sfera arriva a Donnarumma che calcia a porta vuota ma è provvidenziale Peda che salva tutto. Primo tempo che termina 0-0. Nella ripresa, al 6' occasionissima per Dickmann che servito da Esposito, rientra sul mancino, ma la conclusione è da dimenticare. Al 16' Corrado, dopo uno scambio con Partipilo chiama in causa un attento Alfonso. Chiara occasione da rete per la Spal al 25' quando Moncini fa sponda in area per Zanellato che riesce a trovare la deviazione con il ginocchio senza però trovare la porta da un passo. Nel finale, al 41', la Spal sfiora il colpaccio: Moncini non arriva di un soffio sul pallone a porta sguarnita.

Ternana-Spal: tabellino e statistiche