Ternana, esonerato Lucarelli: fatale la sconfitta di Pisa

Il presidente della Ternana , Stefano Bandecchi , ha esonerato l'allenatore Cristiano Lucarelli dopo la sconfitta per 3-1 a Pisa che segue una serie di pareggi da parte dei rossoverdi. Lucarelli era stato l'artefice del ritorno in Serie B due anni fa dopo una stagione da record, quest'anno Falletti e compagni avevano raggiunto una posizione di altissima classifica prima di perdere un po' di terreno.

Nel comunicato, la società ternana ha annunciato di “aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra Cristiano Lucarelli. La società ringrazia l'allenatore livornese per l'impegno profuso e gli augura le migliori fortune umane e professionali”.

Nell'anno della promozione in Serie B, Lucarelli aveva guidato la Ternana anche alla vittoria della Supercoppa di Serie C. Nello scorso campionato, gli umbri si erano salvati con largo anticipo, chiudendo la stagione al decimo posto. A tradire l'allenatore livornese sono stati i 3 punti ottenuti nelle ultime 5 giornate. Il club si trova comunque tuttora al quarto posto in classifica, con 22 punti dopo 14 match.