Vis Pesaro, tifoso non vedente sempre in Curva: la società lo invita all'allenamento

La Vis Pesaro si è resa protagonista di una lodevole iniziativa. Da oltre venti anni, Luigi raggiunge lo stadio "Benelli" con suo figlio Luca, trentunenne non vedente. La passione per i biancorossi è stata tramandata di padre in figlio, ma, quando si cresce, si sa, i ragazzi vogliono godersi la partita della propria squadra nel bel mezzo della torcida andandola a incitare in Curva. E così, dopo anni di abbonamento in tribuna coperta, Luca ha chiesto a suo padre di poter assistere alle partite dalla Curva Prato, cuore pulsante della tifoseria marchiana. Da allora i cori, il calore e l’orgoglio dei sostenitori della Vis Pesaro fanno ancora più rumore anche grazie alla voce di Luca, che vive la partita grazie al racconto che dal primo al novantesimo (più recupero) suo padre Luigi si impegna a narrargli con encomiabile dovizia di particolari: una sorta di radiocronaca privata.