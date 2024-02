Zeman, intervento riuscito ma stagione finita: le sue condizioni

Zeman operato alla carotide: ecco quanto dovrà stare a riposo

L'operazione è perfettamente riuscita ma la stagione del tecnico del Pescara non potrà proseguire. Zeman, infatti, dovrà stare a riposo tra i quattro e sei mesi non potendo così tornare normalmente a dirigere gli allenamenti e sedersi in panchina alle gare.