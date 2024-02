Eziolino Capuano furioso con il sindaco di Taranto: la frase rabbiosa in sala stampa

Capuano risponde al vice sindaco

Capuano ha continuato così in conferenza stampa: "Al vice sindaco vorrei dire che in quanto faccio calcio le leggi calcistiche le conosco bene. Il campo di Brindisi al momento non è omologato, mi auguro facciano dei lavori. Queste 4mila persone dove le mettiamo? Io dò il sangue per il Taranto, voi che avete fatto per questa squadra. Vi dovete solo vergognare per come ci avete trattato e per come continuate a trattarci. Il vice sindaco ha avuto la sfacciataggine di rispondere a uno che si sveglia la mattina e va a dormire con il Taranto attaccato sulla propria pelle. Ci vuole coraggio, non c'è limite alla non dignità".