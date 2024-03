Catania, separazione con Lucarelli: la decisione del club

Catania-Lucarelli, terzo addio

La prima volta che Lucarelli si era seduto sulla panchina del Catania, era nel 2017, quanto arrivò quarto in Serie C arrivando fino alla semifinale playoff persa contro il Siena. Torna nel 2019 a stagione in corso e porta la squadra fino ai playoff uscendo però al secondo turno. Nella sua terza esperienza ha portato il Catania fino alla finale di Coppa Italia Serie C, che assicura un posto ai playoff saltando i primi due turni.