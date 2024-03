Padova-Catania, scontri all'Euganeo: caos nell'intervallo della finale di Coppa

Scontri in Padova-Catania, finale di andata della Coppa Italia di Serie C. Durante l'intervallo un centinaio di tifosi ospiti hanno sfondato la porta del loro settore, invaso la corsia di atletica dello stadio Euganeo, raggiunto la tribuna occupata dagli ultras veneti e rubato uno striscione. La situazione è di li a poco degenerata con un lancio di oggetti e fumogeni, seguito da tentativi di contatto tra le opposte fazioni. I tifosi del Padova non hanno scavalcato la cancellata, ma non è bastato per evitare attimi di tensione.