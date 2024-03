Scontri Padova-Catania, arresti e feriti: poliziotto in terapia intensiva

Sono cinque i tifosi arrestati per gli scontri avvenuti nel corso dell'intervallo di Padova-Catania, valida per la finale di andata della Coppa Italia di Serie C. La violenza, generata da un'invasione di campo da parte di alcuni teppisti, che dal settore ospiti hanno fatto il loro ingresso in campo per rubare uno striscione ai supporter del Padova, ha portato al ferimento di otto agenti di polizia di cui quattro della Digos e quattro del Reparto Mobile.