La Carrarese è in Serie B: battuto il Vicenza nella finale playoff

La Carrarese è ufficialmente promossa in Serie B . Il club toscano ha battuto il Vicenza 1-0 nella finale playoff di Serie C : dopo lo 0-0 dell'andata al Menti, è bastato il gol di Finotto al sesto minuto per mandare i gialloblù in B dopo 76 anni dall'ultima volta.

La Carrarese torna in Serie B dopo 76 anni

La Carrarese è la quarta e ultima squadra promossa in Serie B. La squadra allenata da Calabro aveva concluso la regular season al terzo posto nel girone B di Serie C con 73 punti alle spalle di Cesena e Torres. Lungo il percorso dei playoff hanno battuto il Perugia agli ottavi, la Juventus Next Gen ai quarti e il Benevento in semifinale. La finale dei playoff di Serie C è stato l'ultimo atto di questa stagione del calcio professionistico italiano.

Carrarese in B: il messaggio di Buffon

Anche Gianluigi Buffon si è congratulato sui social per la promozione in B della Carrarese. Questo il messaggio scritto su Instagram: "Che stagione fantastica! Juve che conquista la Coppa Italia, il Parma di nuovo in Serie A e la mia Carrarese in Serie B. Non potrei essere più felice!". Buffon ha un legame con i gialloblù. In primis perchè è nato e cresciuto a Carrara. Poi nel 2010 era diventato socio azionario del club diventandone unico azionista due anni più tardi.