Eliminate Avellino e Benevento: Carrarese e Vicenza in finale

Vicenza-Carrarese sarà la finale dei playoff di Serie C : questo l'esito delle due semifinali di ritorno andate in scena nella Festa della Repubblica. Eliminate, invece, Avellino e Benevento , uscite sconfitte nel doppio confronto.

Dopo l'1-0 subito in casa della Carrarese, il Benevento va subito in vantaggio con Lanini (18'), ma dopo appena due minuti Finotto (20') pareggia i conti. I campani non mollano la presa e al 35' trovano il 2-1 con Talia. Allo scadere del primo tempo, però, l'episodio chiave del match: la squadra di Gaetano Autieri perde Viscardi per doppia ammonizione. Nella secona frazione Cicconi (66') segna il gol qualificazione per il definitivo 2-3. A Vicenza, invece, i Lanerossi vanno sul doppio vantaggio contro l'Avellino grazie ai gol di Della Morte (14') e Costa (64') e nonostante il gol di Patierno (75') e l'espulsione di Golemic (78') è la squadra di Stefano Vecchi a raggiungere la finale.