Novara, Mascara promosso in prima squadra: è il nuovo allenatore

Giuseppe Mascara è il nuovo allenatore della prima squadra del Novara . Ufficiale il cambio di guida tecnica in casa piemontese, con il ds Federico Boveri che ha deciso di sollevare dall'incarico Giacomo Gattuso , esonerato dopo le quattro sconfitte incassate nelle ultime cinque apparizioni. L'ex attaccante di Napoli e Catania lascia così la panchina della Primavera azzurra, attualmente terza nel campionato di categoria. Sabato, nel girone A di Lega Pro, il confronto con l' Arzignano Valchiampo .

Questa la nota ufficiale con cui il Novara ha annunciato la "promozione" in prima squadra di Giuseppe Mascara, pronto ad esordire tra i professionisti nel ruolo di allenatore: "Novara Football Club - si legge - comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Giuseppe Mascara. Mister Mascara lascia la panchina della primavera azzurra, al terzo posto nel girone, e ha già condotto nella giornata di ieri la prima seduta d’allenamento con la squadra. Il Club lo ringrazia per la disponibilità, augurandogli un buon lavoro per questa parte conclusiva di stagione".