Ternana, ufficiale l'esonero di Abate: Liverani è il nuovo allenatore

La Ternana ha esonerato Ignazio Abate. Questa volta, in maniera definitiva. Dopo un primo esonero avvenuto a inizio febbraio, poi richiamato dopo poche ore in seguito a una decisione della squadra, questa volta la società umbra ha deciso di nominare al suo posto Fabio Liverani . Oltre ad Abate, esonerato anche il direttore sportivo Mammarella .

Liverani nuovo allenatore: il comunicato della Ternana

Per Abate, fatale la sconfitta per 4-1 sul campo della Lucchese. La Ternana è seconda in classifica, con cinque punti in meno rispetto all'Entella primo. La società ha comunicato il cambio in panchina sul proprio sito: "La Ternana Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra, Ignazio Abate, ed il suo staff. Si comunica inoltre di aver interrotto il rapporto lavorativo anche con il direttore sportivo, Carlo Mammarella. La Società, contestualmente, comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra al signor Fabio Liverani. A mister Abate, ai suoi collaboratori ed al ds Mammarella va il ringraziamento per il lavoro svolto fino ad oggi e l’augurio delle migliori fortune umane e professionali. A Fabio Liverani, che domani alle 12.30 verrà presentato alla stampa, il bentornato sulla panchina delle Fere e l’augurio più sincero di buon lavoro".