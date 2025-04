Biancolino: “Vai Avellino, ora la festa”

Le parole di Biancolino

Il tecnico Biancolino ha lavorato tanto per mantenere alta la concentrazione dei suoi calciatori. «Non possiamo sbagliare una virgola, affrontiamo la partita più difficile perché tutti pensano che sia già stata vinta. Non è così. Se sottovalutiamo l’avversario vuol dire che non abbiamo capito niente di questo campionato. Dobbiamo giocare bene questa partita che non sarà una passeggiata ed ottenere un risultato positivo», ha raccomandato il tecnico, dispiaciuto per l’assenza massiccia di sostenitori irpini. «E’ davvero un peccato, una cattiveria, privare il popolo biancoverde della possibilità di partecipare in modo numeroso a quello che prevediamo possa essere un giorno di festa. Fa niente, rispettiamo la decisione della Lega Pro», ha puntualizzato Biancolino che non vede l’ora di uscire dall’inferno della terza serie, come tutti i tifosi irpini.