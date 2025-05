Il Milan Futuro retrocede in Serie D: si salva la Spal 

Termina dopo una sola stagione l'avventura del Milan Futuro in Serie C . La formazione rossonera perde per 2-0 contro la Spal nel ritorno della sfida playout, facendosi così rimontare la vittoria per 1-0 maturata all'andata, e saluta il professionismo, retrocedendo in Serie D .

Milan Futuro rimontato dalla Spal: è Serie D

Prima con Daniele Bonera, poi con Massimo Oddo in panchina, la squadra rossonera ha chiuso la stagione regolare al diciottesimo posto del girone B di Serie C, con sette vittorie, tredici pareggi e ben diciotto sconfitte accumulate. 34 i punti conquistati in 38 giornate. Quindi, il Milan Futuro, dopo aver vinto per 1-0 la sfida di andata dei playout contro la Spal, al ritorno, in programma al "Mazza" di Ferrara, con tra gli altri Bartesaghi, l'ex capitano del Cittadella Branca, Camporese e Chaka Traorè titolari, perdono per 2-0, salutando così il professionismo.