La Ternana è in vendita: la nota ufficiale

Dopo le voci delle scorse settimane, ora è ufficiale: la Ternana è in vendita. L'attuale proprietà, guidata dal presidente Stefano D'Alessandro, ha deciso di cedere il pacchetto azionario del club. Una decisione che arriva dopo la sconfitta nella finale dei playoff di Serie C ai rigori contro il Pescara. Ora Stefano Bandecchi, sindaco della città di Terni ed ex presidente della Ternana, si è messo a disposizione per aiutare il club a trovare una nuova proprietà.