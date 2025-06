Pescara-Ternana diretta, segui la finale di ritorno dei play off di Serie C

Pescara e Ternana si giocano la promozione in serie cadetta, nella finale di ritorno dei play off di C. Si parte dall'1-0 dell'andata a favore degli abruzzesi (a decidere la sfida fu un gol di Letizia). Gli uomini di Liverani cercano un'impresa, mentre i biancazzurri di Baldini sognano una promozione che manca ormai da quattro anni. La cronaca diretta della sfida...

21:41

25' - La Ternana spinge, il Pescara di rimessa: il quadro tattico

La Ternana prova a fare la partita e a mantenere il pallino del gioco. Il Pescara si difende e riparte: questo il piano tattico dei primi 25'.

21:38

21' - Ammonito Lancini

Ostruzione di Lancini che ferma fallosamente Cianci, diretto verso la porta. Fallo e cartellino giallo.

21:29

13' - Aloi pericoloso

Terza palla gol per la Ternana: Aloi si coordina e tira dal limite dell'area di rigore: parata di Plizzari.

21:27

12' - Ammonito Cianci

Cartellino giallo per Cianci, dopo un intervento in ritardo a centrocampo. Primo ammonito della gara.

21:18

2' - La Ternana parte forte

Prima un tentativo di Cicerelli (deviato in corner), poi un colpo di testa di Curcio che termina sul fondo: Ternana due volte pericolosa.

21:16

1' - Si parte

Inizia la sfida: calcio d'inizio per il Pescara, che in questo primo tempo attacca da destra, verso sinistra.

21:15

Anche Verratti allo stadio

L'ex centrocampista della Nazionale e del Psg è allo stadio per tifare Pescara (LEGGI TUTTO...)

21:14

Squadre al centro del campo: parte l'inno nazionale

Le due squadre si schierano in mezzo al campo. Viene cantato l'inno nazionale: tutto è pronto per la finale di ritorno dei play off di Serie C.

21:13

Entrano in campo Pescara e Ternana

L'abbraccio tra Baldini e Liverani e le bandiere biancazzurre al vento: entrano in campo Pescara e Ternana. Tra poco il via alla gara

21:00

Grande entusiasmo all'Adriatico

Pubblico delle grandi occasioni e grande entusiasmo a Pescara. Si attende l'ingresso in campo delle squadre

20:43

Pescara e Ternana, i numeri in campionato

Il Pescara di Baldini ha chiuso la stagione al quarto posto in campionato con 67 punti. La Ternana di Liverani invece si è piazzata seconda, collezionando 74 punti.

20:29

Pescara-Ternana, così nei precedenti stagionali

Nelle due gare disputate in campionato il Pescara ha collezionato una vittoria (in trasferta grazie alle reti di Bentivegna e Dagasso), ed un pareggio: 0-0 all'Adriatico.

20:15

Le formazioni ufficiali

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Lancini, Letizia, Moruzzi; Meazzi, Kraja, Dagasso; Bentivegna, Ferraris, Cangiano. All. Baldini

TERNANA (3-4-2-1): Vannucchi; Maestrelli, Capuano, Martella; T.Casasola, Aloi, Donati , Tito; Curcio, Cicerelli; Cianci. All. Liverani

20:12

La gara d'andata

La finale play off di andata tra Ternana e Pescara ha visto il successo degli abruzzesi per 1-0, grazie alla rete di Letizia (LEGGI TUTTO...)

20:01

Pescara-Ternana, come vederla in tv e streaming

Tutto sulla sfida tra Pescara e Ternana, in programma alle 21:15 allo stadio Adriatico di Pescara. Ecco come seguirla in diretta tv (LEGGI TUTTO...)

Stadio Adriatico - Pescara