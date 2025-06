Pescara-Ternana, Verratti all'Adriatico come tifoso speciale

C'è anche Matteo Verratti allo Stadio Adriatico in occasione della finale di ritorno dei playoff tra Pescara e Ternana, che decreterà l'ultima squadra a conquistare la promozione in Serie B. Un ritorno a casa per il centrocampista azzurro, che con la maglia del Pescara ha conquistato una storia promozione in Serie A nel 2012, con Zeman, Immobile e Insigne in quella squadra, trasferendosi poi in quella stessa stagione al Psg in Francia.