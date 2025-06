Pescara-Ternana, probabili formazioni, orario, dove vederla in tv Sky o Dazn

All'Adriatico si decide l'ultimo posto in palio per la Serie B: Pescara e Ternana giocano la finale di ritorno dei playoff di Serie C. Si ripartirà dall'1-0 dell'andata in Umbria: il gol decisivo di Letizia ha dato alla squadra di Baldini la possibilità di avere due risultati su tre a favore. Gli abruzzesi mancano dalla Serie B da quattro stagioni e non sono mai stati così vicini alla promozione.