Sorteggio calendario Serie C: dove vedere in tv e orario

Tutto pronto per l'inizio della nuova stagione della Serie C . Nei giorni scorsi, il Consiglio della Figc ha deliberato il reintegro dell'organico della terza serie italiana. Per sopperire alle assenze di Brescia, Spal e Lucchese, sono state ammesse alla prossima stagione di Serie C l' Inter U23, il Ravenna e l'Aurora Pro Patria . Sono stati dunque resi noti i gironi , con il girone B che sarà il più esteso territorialmente, e ora è tempo di calendario.

Serie C, sorteggio calendario: l'orario

La Serie C, alla prima stagione con Sky Wifi come title sponsor che va a sostituire Now Tv, ha fissato la data nella quale sarà svelato il calendario. Si tratta di oggi, lunedì 28 luglio: a partire dalle ore 12 saranno presentate le varie giornate e partite. L'inizio del campionato di Serie C è programmato per il weekend del 23-24 agosto, mentre la regular season si chiudera nel fine settimana del 25-26 aprile 2026. Sono previsti tre turni infrasettimanali nel corso della stagione e la pausa natalizia è stata fissata per il weekend del 27-28 dicembre. Per quanto riguarda la Coppa Italia Serie C, si inizierà il 17 agosto.

Serie C, dove vedere il sorteggio del calendario

La Serie C, come per la formazione dei gironi, non ha previsto alcuna diretta per il sorteggio del calendario. Ma si potrà seguire la presentazione del calendario sui canali social della terza serie italiana. A partire dalle 12 e per tutto il primo pomeriggio verranno svelate a mano a mano tutte le giornate della prossima annata.