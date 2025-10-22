Perugia, panchina a Giovanni Tedesco. Ufficiale anche l'ingresso nel club di Riccardo Gaucci e Novellino

Il Perugia cambia ancora in panchina: accettate le dimissioni di Piero Braglia , che era subentrato a Vincenzo Cangelosi . Ufficiali anche gli arrivi di Riccardo Gaucci nel ruolo di consulente del presidente per la parte sportiva e di Walter Alfredo Novellino come consulente del presidente per le relazioni istituzionali . Il nuovo allenatore degli umbri è Giovanni Tedesco . La giornata in casa umbra è iniziato con il comunicato ufficiale della separazione da Braglia, che aveva rassegnato le sue dimissioni dopo la sconfitta per 3-0 in trasferta contro il Pineto : "L’AC Perugia Calcio comunica di aver accettato le dimissioni del tecnico Piero Braglia. La società desidera ringraziare l’allenatore per la professionalità e la dedizione dimostrate durante il periodo alla guida della prima squadra, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera".

Perugia, il ritorno di Giovanni Tedesco

A seguire l'annuncio dell'accordo con Giovanni Tedesco: "AC Perugia Calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Giovanni Tedesco. Profondo conoscitore dell’ambiente biancorosso, Tedesco torna a Perugia dopo aver vestito la maglia del Grifo da calciatore, legando il suo nome a a tanti momenti significativi della storia del club, una su tutte la vittoria della Coppa Intertoto nel 2003 segnando una delle due reti nella finale di ritorno contro il Wolfsburg. Dal 1998 al 2004 6 stagioni in Serie A con 183 presenze totali comprese le Coppe (di cui 154 da capitano) e 25 reti. Per lui anche la vittoria di 2 campionati di Serie B con Fiorentina e Salernitana. Da allenatore ha iniziato nel Palermo per poi guidare le squadre del campionato maltese come Hamrun Spartans, Gzira United, La Valletta, Sirens, Santa Lucia e vincere due coppe di Malta con il Floriana e il Birkirkara. U’esperienza in Qatar alla squadra del Al-Mesaimeer. In un momento così difficile dal punto di vista sportivo cosa c’è di meglio di un allenatore che ama e soffre per i colori biancorossi?"

Il Perugia dà il benvenuto a Gaucci e Novellino

Ufficiali anche gli incarichi conferiti a Riccardo Gaucci e Walter Alfredo Novellino: "AC Perugia Calcio comunica l’ingresso di Riccardo Gaucci nel ruolo di consulente del presidente per la parte sportiva e di Walter Alfredo Novellino come consulente del presidente per le relazioni istituzionali. Due figure di grande esperienza e conoscenza del mondo del calcio che andranno a rafforzare la struttura dirigenziale del club, nell’ottica di un percorso di crescita e consolidamento dell’intero progetto biancorosso.

Per Riccardo Gaucci si tratta di un ritorno carico di significato, legato alla storia della famiglia Gaucci e al profondo legame con la città di Perugia e i suoi colori. Il suo contributo sarà rivolto al supporto della presidenza nella definizione delle strategie sportive e organizzative del club. Walter Alfredo Novellino, allenatore di lunga esperienza e figura di grande prestigio nel panorama calcistico nazionale, metterà a disposizione della società la propria competenza e la propria rete di relazioni per curare i rapporti istituzionali del club con le realtà sportive, federali e territoriali".

“Accolgo con entusiasmo questa nuova sfida – ha dichiarato Riccardo Gaucci –. Tornare a Perugia rappresenta per me un’emozione profonda e una responsabilità importante. Metterò tutta la mia esperienza al servizio del club e del suo futuro”. “Sono felice di poter collaborare con una società che rappresenta una storia importante del calcio italiano e un pezzo importante della mia vita – ha commentato Walter Novellino –. Il mio obiettivo sarà contribuire, attraverso il dialogo e le relazioni, a valorizzare ulteriormente l’immagine del Perugia".

"Con l’ingresso di Riccardo Gaucci e Walter Alfredo Novellino, il Perugia rinnova la propria voglia di crescere, di migliorarsi, di tornare a essere quel Club che fa battere forte il cuore di tutti i grifoni aprendo le porte alla formazione di uno staff di consulenti formato da quelle figure che hanno contribuito a scrivere la storia biancorossa".