Benevento, rivoluzione in panchina: esonerato Auteri. Squadra affidata a Floro Flores
BENEVENTO - Clamoroso ribaltone sulla panchina del Benevento. Il club sannita ha infatti deciso di esonerare il tecnico Gaetano Auteri al quale non sono bastate la netta vittoria maturata allo 'Zaccheria' di Foggia contro i rossoneri (3-0 per gli 'Stregoni' firmato Tumminiello, Mignani e Talia) e il terzo posto solitario in classifica, a quota 26 punti, a - 2 dalla capolista Catania e a una sola lunghezza di distacco dalla Salernitana seconda. La storia si ripete, ancora una volta: nella passata stagione ci fu la separazione proprio con il tecnico siciliano dopo due pareggi di fila con Foggia e Monopoli. A comunicare l'esonero a Gaetano Auteri ci ha pensato in data odierna (martedì 11 novembre) il direttore sportivo Marcello Carli.
Benevento, Floro Flores in panchina contro il Monopoli
Il club sannita ha dunque optato per una soluzione interna: la panchina giallorossa è stata affidata infatti all'allenatore della Primavera giallorossa, Antonio Floro Flores. L'ex attaccante, tra le altre, di Napoli, Bari e Genoa dirigerà gli allenamenti dei prossimi giorni e guiderà la squadra domenica 16 novembre nel match del 'Vigorito' contro il Monopoli (ore 12:30), valido per la 14esima giornata del girone C di Serie C.
Benevento, esonerato Auteri. C'è Floro Flores: il comunicato ufficiale
"Il Benevento Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico il Responsabile tecnico della Prima Squadra, mister Gaetano Auteri. La conduzione della squadra è affidata a mister Antonio Floro Flores", si legge nella nota ufficiale del club. "La Società desidera ringraziare mister Auteri per la serietà, la dedizione e la passione con cui ha guidato la squadra, riconoscendone il contributo umano e professionale e augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera".
