Benevento, rivoluzione in panchina: esonerato Auteri. Squadra affidata a Floro Flores

BENEVENTO - Clamoroso ribaltone sulla panchina del Benevento. Il club sannita ha infatti deciso di esonerare il tecnico Gaetano Auteri al quale non sono bastate la netta vittoria maturata allo 'Zaccheria' di Foggia contro i rossoneri (3-0 per gli 'Stregoni' firmato Tumminiello, Mignani e Talia) e il terzo posto solitario in classifica, a quota 26 punti, a - 2 dalla capolista Catania e a una sola lunghezza di distacco dalla Salernitana seconda. La storia si ripete, ancora una volta: nella passata stagione ci fu la separazione proprio con il tecnico siciliano dopo due pareggi di fila con Foggia e Monopoli. A comunicare l'esonero a Gaetano Auteri ci ha pensato in data odierna (martedì 11 novembre) il direttore sportivo Marcello Carli.