Siracusa, sei punti di penalizzazione per violazioni amministrative
Il Siracusa è stato penalizzato di sei punti in classifica. Una sanzione inflitta dal Tribunale Federale Nazione, presieduto da Carlo Sica, da scontare nell'attuale girone C di Serie C per violazioni di natura amministrativa. Non solo, oltre alla penalizzazione, il presidente del club Alessandro Ricci è stato inibito per sei mesi.
Un'altra penalizzazione inflitta a una squadra di Serie C. Il Siracusa con questi sei punti complica sempre di più le proprie possibilità di salvezza in questo campionato. Il club era stato deferito lo scorso 30 dicembre in seguito alla segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive per responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio presidente.