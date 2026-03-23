Serie C: frena la capolista Benevento, non ne approfitta il Catania. Vince la Salernitana

Benevento ko a Monopoli:

Finisce 2-1 allo stadio "Veneziani" di Monopoli, dove cade la capolista Benevento, sotto i colpi di Salvatore Longo, autore di una prestigiosa doppietta tra primo e secondo tempo. Ai sanniti, infatti, non basta il gol del momentaneo pareggio di Matteo Della Morte, arrivato in pieno recupero all'alba dell'intervallo. Una prima frazione, peraltro, caratterizzata da una lunghissima on field review del direttore di gara, chiamato a valutare l'episodio che ha visto protagonisti il portiere Albertazzi e il centravanti dei sanniti Francesco Salvemini: sul campo, in presa diretta, l'arbitro non ha dubbi e assegna il penalty agli ospiti. Poi, dopo oltre due minuti al monitor, D'Eusanio della sezione di Faenza revoca il calcio di rigore. Decisiva, al termine dei 90 minuti, la prima doppietta in Serie C di Longo, che interrompe la striscia positiva della Strega, che non perdeva da 17 partite.

Catania fermato dal Casarano: primo gol di una squadra ospite al "Massimino"

È il Casarano la prima squadra del girone C a realizzare un gol allo stadio "Massimino" di Catania, dove la formazione etnea era finora riuscita a tenere sempre la porta inviolata. Al minuto 83, infatti, è Vincenzo Ferrara a pescare il jolly e a realizzare una rete che vale un punto preziosissimo per i pugliesi, bravi a reagire dopo il tiro-cross vincente di Bruzzaniti, alla prima marcatura stagionale. L'undici allenato da William Viali, arrivato per sostituire l'esonerato Mimmo Toscano, non approfitta così del passo falso del Benevento e resta a -11 dalla capolista a cinque giornate dalla fine.

Salernitana, terza vittoria di fila per Cosmi: Lescano croce e delizia

Nel primo tempo dell'Arechi, fa tutto Facundo Lescano. Al Team Altamura bastano due minuti per andare in vantaggio, con la conclusione di Grande che viene deviata proprio dall'attaccante argentino e finisce alle spalle di Antonio Donnarumma. La partita, però, cambia al 20', quando Curcio interviene in maniera scomposta su Golemic, costretto ad uscire dopo aver perso molto sangue. Rosso diretto per l'ex Foggia. Al tramonto della prima frazione, Mbaye commette fallo all'interno dell'area di rigore pugliese e l'arbitro concede il tiro dagli 11 metri: Lescano si incarica dalla battuta e spiazza Alastra. È 1-1. Nella ripresa, complice la superiorità numerica dei granata, è un monologo della squadra di Serse Cosmi, che raccoglie i frutti dei propri sforzi a un quarto d'ora dal termine, con il tiro-cross di Anastasio, che attraversa tutta l'area dell'Altamura e si spegne in fondo al sacco, sorprendendo Alastra. La Salernitana risponde così a Cosenza e Casertana, tornando a recitare il ruolo di terza forza del campionato.