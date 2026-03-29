Benevento-Cosenza diretta Serie C: segui la sfida di oggi LIVE
Benevento-Cosenza, a voi. Al Vigorito si va in campo per la trentaquattresima giornata del girone C di Serie C: i giallorossi di Floro Flores vanno a caccia del pronto riscatto dopo la sconfitta a Monopoli per avvicinarsi alla certezza aritmetica della promozione in Serie C mentre i rossoblù di Buscè puntano al colpaccio, che coinciderebbe con il secondo successo consecutivo, per scalzare la Salernitana (sconfitta 5-2 a Potenza) dal terzo posto in classifica. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
12:40
9' - Subito cambio forzato per il Benevento: Caldirola esce in barella
Brutto scontro tra Caldirola e Beretta, il difensore del Benevento ha la peggio ed esce in barella dopo un brutto colpo alla testa. Al suo posto entra Saio.
12:35
4' - Palo di Tumminello
Inizio sprint del Benevento che va vicinissimo al gol: calcio d'angolo per i campani, Tumminello attacca bene nell'area piccola, colpisce di testa ma prende il palo.
12:34
3' - Pompei salva su Pierozzi
Palla lunga del Benevento con Pierozzi che si libera bene in area, calcia sul primo palo da ottima posizione, ma Pompei si abbassa bene e respinge.
12:31
1' - Inizia la partita
Inizia la sfida tra Benevento e Cosenza: primo possesso per i calabresi.
12:20
Dove vedere Benevento-Cosenza in tv
Trasferta a Benevento per il Cosenza dalla 34esima giornata del girone C di Serie C: in televisione si potrà seguire su Sky al canale 256. Mentre per le piattaforme streaming, saranno disponibili Now TV e Sky Go.
12:10
Cosenza, la formazione ufficiale
COSENZA (4-3-2-1): Pompei; Moretti, Cannavo, Beretta, Garritano (C), Caporale, Contiliano, Dametto, Florenzi, Ciotti, Emmausso.
A disp.: Vettorel, Contiero, D'Orazio, Perlingieri, Baez, Achour, Ba, Ferrara, Palmieri, Kourfalidis, Langella.
All. Antonio Buscè
12:05
La formazione ufficiale del Benevento
BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Prisco, Maita (C), Salvemini, Lamesta, Scognamillo, Ceresoli, Caldirola, Pierozzi, Tumminello, Della Morte.
A disp.: Russo, Esposito, Sena, Carfora, Manconi, Celia, Borghini, Giugliano, Saio, Romano, Del Gaudio, Mignani, Talia, Kouan.
All. Antonio Floro Flores
12:00
Benevento-Cosenza, tra mezz'ora il calcio d'inizio
Tra mezz'ora il calcio d'inizio di Benevento-Cosenza. Va riempiendosi lo stadio Vigorito.
11:50
Serie C, la situazione in classifica nel girone C
Serie C, girone C: Benevento capolista. LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA
11:40
Serie C, calendario e risultati
Serie C, calendario e risultati dei gironi A, B e C. CONSULTA RISULTATI E CALENDARIO
11:30
Benevento-Cosenza, alle 12:30 il calcio d'inizio
Scatta il conto alla rovescia per Benevento-Cosenza: alle 12:30 il calcio d'inizio del match al Vigorito.