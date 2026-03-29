Benevento-Cosenza diretta Serie C: segui la sfida di oggi LIVE

12:40

9' - Subito cambio forzato per il Benevento: Caldirola esce in barella

Brutto scontro tra Caldirola e Beretta, il difensore del Benevento ha la peggio ed esce in barella dopo un brutto colpo alla testa. Al suo posto entra Saio.

12:35

4' - Palo di Tumminello

Inizio sprint del Benevento che va vicinissimo al gol: calcio d'angolo per i campani, Tumminello attacca bene nell'area piccola, colpisce di testa ma prende il palo.

12:34

3' - Pompei salva su Pierozzi

Palla lunga del Benevento con Pierozzi che si libera bene in area, calcia sul primo palo da ottima posizione, ma Pompei si abbassa bene e respinge.

12:31

1' - Inizia la partita

Inizia la sfida tra Benevento e Cosenza: primo possesso per i calabresi.

12:20

Dove vedere Benevento-Cosenza in tv

Trasferta a Benevento per il Cosenza dalla 34esima giornata del girone C di Serie C: in televisione si potrà seguire su Sky al canale 256. Mentre per le piattaforme streaming, saranno disponibili Now TV e Sky Go.

12:10

Cosenza, la formazione ufficiale

COSENZA (4-3-2-1): Pompei; Moretti, Cannavo, Beretta, Garritano (C), Caporale, Contiliano, Dametto, Florenzi, Ciotti, Emmausso.

A disp.: Vettorel, Contiero, D'Orazio, Perlingieri, Baez, Achour, Ba, Ferrara, Palmieri, Kourfalidis, Langella.

All. Antonio Buscè

12:05

La formazione ufficiale del Benevento

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Prisco, Maita (C), Salvemini, Lamesta, Scognamillo, Ceresoli, Caldirola, Pierozzi, Tumminello, Della Morte.

A disp.: Russo, Esposito, Sena, Carfora, Manconi, Celia, Borghini, Giugliano, Saio, Romano, Del Gaudio, Mignani, Talia, Kouan.

All. Antonio Floro Flores

12:00

Benevento-Cosenza, tra mezz'ora il calcio d'inizio

Tra mezz'ora il calcio d'inizio di Benevento-Cosenza. Va riempiendosi lo stadio Vigorito.

11:50

Serie C, la situazione in classifica nel girone C

Serie C, girone C: Benevento capolista. LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

11:40

Serie C, calendario e risultati

Serie C, calendario e risultati dei gironi A, B e C. CONSULTA RISULTATI E CALENDARIO

11:30

Benevento-Cosenza, alle 12:30 il calcio d'inizio

Scatta il conto alla rovescia per Benevento-Cosenza: alle 12:30 il calcio d'inizio del match al Vigorito.

Stadio Vigorito - Benevento