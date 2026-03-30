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lunedì 30 marzo 2026
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La Corte d'Appello respinge il ricorso e conferma il -5 per il Trapani

Contro la decisione del Tribunale Figc aveva presentato reclamo la procura federale, che chiedeva l'estromissione del club siciliano dal campionato di Serie C
Giorgio Marota
2 min
TagsTrapanifigcGiustizia sportiva

Il Trapani non è stato escluso dal campionato di Serie C. La Corte d’Appello della Figc ha appena respinto il reclamo della procura federale contro la decisione del Tribunale Figc che in primo grado (il 9 marzo) aveva inflitto 5 punti di penalizzazione in classifica al club da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. La procura chiedeva l’estromissione dal torneo della società siciliana ritenendo non congrua la sanzione di primo grado.

Non cambia la classifica del girone C di Serie C

Il club era stato deferito lo scorso 3 gennaio in seguito a delle segnalazioni della commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società professionistiche. Contestualmente la Corte ha anche dichiarato inammissibile il ricorso del Trapani per revocare la penalizzazione di 8 punti in classifica inflitta a maggio del 2025 dal TFN per violazioni di natura amministrativa. Non cambia dunque la classifica del girone C: Trapani ancora al 18° posto con 27 punti (47 conquistati sul campo e il totale penalizzazioni accumulate fermo a 20 punti).

Trapani di nuovo di fronte al tribunale federale

Domani al tribunale federale si discuterà invece dell’ultimo deferimento in ordine di tempo ricevuto ancora dal Trapani per i mancati pagamenti Irpef e contributi Inps relativi agli emolumenti della passata stagione e frutto di un accordo con l’Agenzia delle Entrate e per i pagamenti degli emolumenti fini a dicembre del 2025 effettuati attraverso conti riferiti al presidente Antonini e non da quello ufficiale della società.

Nella giornata di domani la richiesta dell'accusa sarà differente: punti da scontare in questo torneo, probabilmente altri 5, e non più l'esclusione. La ragione è molto semplice: il bimestre a cui si fa riferimento per le violazioni amministrative è stato già saldato dal Trapani, quindi norme alla mano sarà possibile infliggere al massimo una penalizzazione.

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