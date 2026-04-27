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Ternana, al via l'asta per il club umbro: deciso il prezzo di partenza© Juventus FC via Getty Images

Ternana, al via l'asta per il club umbro: deciso il prezzo di partenza

La vendita senza incanto si tra poco più di due settimane: tutti i dettagli
1 min
TagsTernana

C'è chi festeggia in Serie C e chi finisce sul mercato. È stata fissata, infatti, l'asta per la vendita "dell'intero ramo sportivo della Ternana calcio in liquidazione giudiziale". Il termine di presentazione delle offerte - si legge nell'atto - è fissato per le 12 di martedì 12 maggio. Il prezzo base è di 260 mila euro con offerta minima di 195 mila euro (75% del prezzo base). 

Asta Ternana, come funziona 

La vendita senza incanto si terrà mercoledì 13 maggio, dalle ore 9 alle 15 "con la modalità telematica asincrona tramite la piattaforma www.astetelematiche.it". Il ramo sportivo è composto da "diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, struttura e organizzazione settore giovanile, immobilizzazioni materiali e immateriali, marchio registrato". Se tutto dovesse andare a buon fine, "il trasferimento della titolarità della Ternana calcio avverrà il 25 maggio mediante rogito" presso uno studio notarile di Terni.  

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