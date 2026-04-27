Ternana, al via l'asta per il club umbro: deciso il prezzo di partenza

C'è chi festeggia in Serie C e chi finisce sul mercato. È stata fissata, infatti, l'asta per la vendita "dell'intero ramo sportivo della Ternana calcio in liquidazione giudiziale". Il termine di presentazione delle offerte - si legge nell'atto - è fissato per le 12 di martedì 12 maggio. Il prezzo base è di 260 mila euro con offerta minima di 195 mila euro (75% del prezzo base).