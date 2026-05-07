Serie C, gli accoppiamenti del 1° turno dei playoff nazionali: c'è il derby Casertana-Salernitana

Playoff serie C, le date dei prossimi match

Le partite si giocheranno il 10 e il 13 maggio e, in caso di parità di punteggio (differenza reti), non si giocheranno i tempi supplementari ma passeranno al turno successivo le teste di serie, che giocheranno in casa la partita di ritorno (le terze classificate Renate, Ravenna e Salernitana, più il Potenza vincitore della Coppa Italia di categoria e il Lecco che è la migliore classificata di quelle che hanno passato la fase inter-girone). Al secondo turno dei playoff nazionali entreranno poi in scena le tre seconde classificate Union Brescia, Ascoli e Catania.

Gli accoppiamenti della prima fase nazionale

ANDATA (10 maggio) - Cittadella-Ravenna; Campobasso-Potenza; Pianese-Lecco; Casarano-Renate; Casertana-Salernitana.

RITORNO (13 maggio) - Ravenna-Cittadella; Potenza-Campobasso; Lecco-Pianese; Renate-Casarano; Salernitana-Casertana.