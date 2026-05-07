Serie C, gli accoppiamenti del 1° turno dei playoff nazionali: c'è il derby Casertana-Salernitana
ROMA - Andata in archivio la fase inter-girone entrano nel vivo i playoff di Serie C, con gli accoppiamenti del primo turno della fase nazionale che sono stati sorteggiati oggi (giovedì 7 maggio) negli studi di Sky Sport a Rogoredo, durante 'Area C', dal campione del mondo Gianluca Zambrotta (già calciatore in C con il Como).
Playoff serie C, le date dei prossimi match
Le partite si giocheranno il 10 e il 13 maggio e, in caso di parità di punteggio (differenza reti), non si giocheranno i tempi supplementari ma passeranno al turno successivo le teste di serie, che giocheranno in casa la partita di ritorno (le terze classificate Renate, Ravenna e Salernitana, più il Potenza vincitore della Coppa Italia di categoria e il Lecco che è la migliore classificata di quelle che hanno passato la fase inter-girone). Al secondo turno dei playoff nazionali entreranno poi in scena le tre seconde classificate Union Brescia, Ascoli e Catania.
Gli accoppiamenti della prima fase nazionale
ANDATA (10 maggio) - Cittadella-Ravenna; Campobasso-Potenza; Pianese-Lecco; Casarano-Renate; Casertana-Salernitana.
RITORNO (13 maggio) - Ravenna-Cittadella; Potenza-Campobasso; Lecco-Pianese; Renate-Casarano; Salernitana-Casertana.