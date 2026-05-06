Playoff Serie C, manita del Casarano a Cosenza. La Pianese di Birindelli elimina la Juve Next Gen

In archivio tra conferme e grandi sorprese il secondo turno dei playoff di Serie C (a eliminazione diretta). Continua a sorprendere il Casarano : 2-0 a Monopoli , clamoroso 5-1 in rimonta a Cosenza , pronostico ancora una volta ribaltato. Calabresi in vantaggio al 5' con Mazzocchi , ma riacciuffati, travolti e fuori dalla corsa per la Serie B dai pugliesi con i centri di Leonetti al 44', Versineti al 54', Celiento al 73', Cerbone all'81' e del bomber Chiricò al 93'.

Playoff Serie C: avanzano Casertana e Cittadella

Non ribalta il fattore campo ed è eliminato il Crotone di Longo, che al Pinto pareggia 1-1 con la Casertana: autogol di Rocchi all'8', che al 77' si fa perdonare, segna e fa esultare i falchetti. Una vigilia del trentesimo compleanno decisamente movimentato per lui. Sfrutta, invece, al massimo, la possibilità di giocare in casa il Cittadella, che avanza superando 1-0 Lumezzane: gol di Rabbi al 22'. Basta per vincere e staccare il pass per il prossimo turno.

Birindelli, sgambetto dell'ex: la Pianese s'impone sulla Juve Next Gen. Anche il Lecco qualificato

Termina la corsa della Juventus Next Gen che perde 2-0 in casa contro la Pianese di Birindelli e manca gli ottavi di finale: decidono Berti al 79' e Colombo al 92'. Semaforo verde per il Lecco: 2-1 alla Giana Erminio con sigilli di Ferri al 50' per gli ospiti e di Battistini, al 63', e Duca al 75' per i padroni di casa. Sfiora il colpo il Pineto, eliminato con un pareggio dal Campobasso all'Axum Molinari Stadium: abruzzesi al riposo in vantaggio (D'Andrea al 38'), ma ripresi da Salines all'88'. Finale infoucato con un'espulsione per parte: rosso per Di Livio e Marrancone.

Playoff Serie C, quando si giocano gli ottavi di finale e le squadre qualificate

Non resta ora che procedere al sorteggio per definire gli accoppiamenti del primo turno della fase nazionale. Entrano in scena Renate, Ravenna, Salernitana e Potenza (vincitrice della Coppa Italia di Serie C). Andata domenica 10 maggio in casa della squadra peggio piazzata nella stagione regolare, ritorno martedì 13 maggio in quella della meglio piazzata. In caso di parità di reti realizzate tra andata e ritorno si qualificherà la squadra meglio piazzata in campionato. Dai quarti di finale entreranno in gioco Catania, Ascoli e Union Brescia. La finale di ritorno è in programma domenica 7 giugno. Sarà il momento di scoprire chi sarà la quarta promossa in Serie B dopo Vicenza, Arezzo e Benevento.