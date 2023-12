Superlega, svelata la piattaforma Unify: trasmetterà gratis tutte le partite

ROMA - Tutte le partite della Superlega trasmesse gratuitamente per i tifosi di tutto il mondo: ecco la nuova piattaforma 'Unify', la cui funzionalità è stata resa nota dai creatori della nuova competizione calcistica con uno spot di un minuto, lanciato su Youtube in varie lingue, compreso l'italiano, per spiegarne progetto e contenuti. Un video che ricorda come con le nuove tecnologie il calcio, unitamente ad altre forme di intrattenimento, sia accessibile a tutti e nella comodità della propria casa e non solo.