Ronaldo contro la Superlega? Ecco l'indizio che non è passato inosservato

La posizione di Ronaldo sulla Superlega

Il Fans United Football Club è un club montenegrino, militante in Terza Divisione, che nei giorni scorsi ha pubblicato un post su Instagram dove critica aspramente il progetto della Superlega in seguito al verdetto della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Il Fans United sottolinea che la Superlega ne sta "minacciando il sogno di giocare nei grandi tornei". Uno sfogo che non ha lasciato indifferente Ronaldo, il quale ha espresso un apprezzamento attraverso il like.