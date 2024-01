Superlega, non solo partite gratis: "Ci sarà un abbonamento, ecco il prezzo"

Dopo aver metabolizzato la sentenza della Corte di Giustizia Europea, tra gli appassionati sale l'attesa per la prima edizione della Superlega , che sarà trasmessa anche in diretta tv e streaming . A tal proposito, emergono novità importanti sui prezzi dei possibili abbonamenti e sull'opportunità di assistere gratuitamente alle gare della competizione continentale, accettando una serie di pubblicità. A far chiarezza Anas Laghrari , uno dei fondatori di A22, società titolare del progetto Superlega.

Superlega, i prezzi degli abbonamenti per vederla: come funzionerà

La Superlega, così come i tornei organizzati da UEFA e FIFA, sarà visibile live in streaming sulla nuovissima piattaforma Unify, pensata per trasmettere tutte le partite e gli highlights della competizione.

Intervistato dai microfoni di Ouest France, Laghrari ha svelato ulteriori dettagli sul progetto Superlega: "Avremo una partita al giorno. Tutte le partite saranno gratuite e per sempre. Gmail è gratuito, WhatsApp è gratuito, Instagram è gratuito... Eppure generano un sacco di soldi per utente. Perché pagare 60, 70 o 100 euro come in Spagna, se puoi vedere tutto gratis? A Rennes, ad esempio, non vedrai la stessa pubblicità di chi sta a Madrid. Non vuoi pubblicità? Scegli un abbonamento e paghi 10 euro al mese".