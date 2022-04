Sofiane Diop, dribbling e solidarietà: la Francia lo applaude

Non ha dimenticato l’infanzia trascorsa nel quartiere Sanitas, banlieue di Tours, neppure adesso che gioca nel Monaco, ha un ricco stipendio (novantamila euro al mese) e i giornali francesi lo inseriscono nella lista dei giovani più promettenti. Sofiane Diop regala spettacolo con le sue finte da ala classica, ma porta avanti un impegno concreto anche nel sociale. Pallone e solidarietà. Si presenta spesso nella zona in cui abitava per portare alimenti e medicinali alle famiglie in difficoltà, sostenendo gli amici di un’associazione che si chiama BLO ed è stata creata dal suo amico Malamine Doumbouya.