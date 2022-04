Si chiama Giovani, il Palmeiras riflette sull’offerta dell’Ajax

Il Palmeiras ha vinto le ultime due Coppe Libertadores: una doppietta che mancava dal 2001, dai tempi del Boca Juniors allenato da Carlos Bianchi, l’uomo che nella Roma voleva convincere il presidente Franco Sensi a cedere Francesco Totti in prestito alla Sampdoria. Ma il Verdão, come viene chiamato il club paulista dai suoi tifosi, continua a distinguersi anche per l’eccellente lavoro svolto a livello di settore giovanile. Dopo aver scoperto in tempi recenti Gabriel Jesus (ceduto nel 2017 per 32 milioni al Manchester City, affare record per il Palmeiras), Danilo, Patrick De Paula, Gabriel Veron, Wesley e Gabriel Menino, ora dal suo atelier ha tirato fuori un’ala che potrebbe salire presto su un aereo per l’Europa: il Barcellona e l’Ajax hanno già compiuto qualche passo ufficiale per Giovani Henrique Amorim da Silva.