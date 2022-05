Léo Ortiz si prende un posto nel Brasile

Il ct Tite ha un contratto che scade il 31 dicembre: il rinnovo dipenderà dal bilancio del Mondiale in Qatar . Il Brasile “pentacampeão” gli chiede la sesta gemma dopo quelle firmate in panchina da Vicente Feola , Aymoré Moreira , Mario Zagallo , Carlos Alberto Parreira e Felipe Scolari . Adenor Leonardo Bacchi , in arte Tite, guida la Seleçao dal 2016, ha vinto la Coppa America nel 2019 e la sua famiglia ha origini italiane: i genitori erano di Viadana , provincia di Mantova . Ha una laurea in scienze motorie, l’ha conseguita presso l' Università Cattolica Pontificia di Campinas e viene chiamato “o professor”.

IL BLOCCO DEL CT TITE - Nel sorteggio del Mondiale in Qatar, il Brasile è stato inserito nel gruppo G con la Serbia di Milinkovic, la Svizzera e il Camerun. La lista dei convocati è quasi pronta. Restano pochi dubbi, come è emerso anche dai giocatori che il ct ha chiamato per le due amichevoli con la Corea del Sud a Seul il 2 giugno e con il Giappone a Tokyo il 6. Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras). Difensori: Eder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Chelsea) e Léo Ortiz (Bragantino), Daniel Alves (Barcellona), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Manchester United), Guilherme Arana (Atletico Mineiro). Centrocampisti: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Real Madrid), Danilo (Palmeiras), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (Lione), Philippe Coutinho (Aston Villa). Attaccanti: Gabriel Jesus (Manchester City), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Atletico Madrid), Neymar (Paris Saint-Germain), Raphinha (Leeds), Richarlison (Everton), Rodrygo e Vinicius Júnior (Real Madrid).

DIETRO A THIAGO SILVA E MARQUINHOS - La sorpresa è arrivata tra i difensori centrali. Léo Ortiz è un’altra delle soluzioni studiate da Tite: l’alternativa a Thiago Silva e a Marquinhos. Gioca nel Bragantino, è la terza volta che viene chiamato nella Seleçao. Ha ventisei anni, è nato il 3 gennaio del 1996 a Porto Alegre, nello Stato del Rio Grande do Sul. Marcatura rigida, concentrazione, tanta sostanza, forza atletica, colpo di testa, un metro e 85. E’ un destro naturale, costa sette milioni, ha un contratto fino al 2026. Ha cominciato la carriera nell’Internacional. L’ha proseguita nello Sport Recife. E nel 2019 ha firmato per il Bragantino, club controllato dalla Red Bull come il Lipsia e il Salisburgo. Suo padre, Luís Fernando Ortiz, è stato campione del mondo nel futsal: era una delle stelle del Brasile nel 1992.