Luan Candido, il terzino sinistro che domina nel Brasileirão

In Brasile ha fatto innamorare tutti. E dopo il Mondiale in Qatar , nel processo di rinnovamento che ha in mente il ct Tite , potrebbe diventare uno dei nuovi gioielli della Seleçao . Luan Candido è il terzino sinistro che incide di più in campionato: gioca nel Bragantino , ha ventuno anni, è cresciuto nel Palmeiras . Ha già segnato sei gol. Un treno sulla fascia: qualità e corsa, cross e blitz in area. Grande maturità tattica, perché non trascura la fase difensiva. Spinge e marca, partecipa alla costruzione del gioco. Si è distinto anche nella nazionale Under 20. Non è solo ritmo e fantasia, con i suoi dribbling da ala. Garantisce anche forza atletica: è alto un metro e 87. Mancino puro. E’ nato ad Ubá , nello stato di Minas Gerais , il 2 febbraio del 2001. A consigliarlo al Palmeiras era stato Felipe Scolari , il ct del Brasile campione del mondo nel 2002 in Giappone e Corea .

La Bundesliga e il Lipsia

Sei gol e anche due assist. Tecnica, velocità, progressione. Può fare l’esterno in un centrocampo a cinque, coprendo tutto il binario di sinistra. E giocare in una difesa a quattro. Ha cambiato spesso modulo, fornendo sempre buone risposte. Ha già vissuto una breve esperienza in Europa, nel Lipsia, club gemello del Bragantino, finanziati entrambi dalla Red Bull. Un’operazione da otto milioni tra cash e bonus. Tre gol e un assist nella Youth League, in attesa di tornare in Brasile. La scelta più corretta per proseguire la crescita, come dimostra il bilancio della sua esperienza nel Bragantino, allenato da Mauricio Barbieri, 40 anni, brasiliano con origini italiane: 12 gol e 4 assist in 64 partite per Luan Candido. Che ora ha una priorità: tornare presto in Europa.