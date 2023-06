Reijnders apre la lista del Milan

La ricerca è cominciata. Chiuso l’accordo con il Newcastle per la cessione di Tonali, il Milan si prepara a ricostruire il centrocampo. L’amministratore delegato Furlani e il capo scouting Moncada si sono confrontati con Pioli. Impossibile rinunciare all’offerta da ottanta milioni per Tonali. Si volta pagina, potendo contare su un tesoro da investire. Tante riunioni in programma: la prima è stata organizzata con i dirigenti dell’Az Alkmaar. L’olandese Tijjani Reijnders è una soluzione che piace per età (quasi 25 anni), caratteristiche (visione di gioco e dinamismo), fisico (un metro e 85), costo del cartellino (quindici milioni) e capacità di adattamento a diversi moduli: play in un centrocampo a due oppure mezzala nel 4-3-3. Dialogo impostato: l’Az chiede anche il riconoscimento di una serie di bonus. Reijnders è stato promosso da Pioli. Corrisponde al profilo tratteggiato dal tecnico nei discorsi con Furlani e Moncada, saliti al comando dopo che Cardinale ha deciso di separarsi da Maldini e Massara.